Condò: “Principale colpevole dell’eliminazione dell’Inter? È chiaro che a sbagliare…”

Alla domanda su quale fosse il principale colpevole dell’uscita dell’Inter dalla Champions League (Conte o la colpa è collettiva?) Paolo Condò ha risposto con queste parole: “Ogni squadra ha nel suo allenatore un frontman. È chiaro che a sbagliare in campo sono i giocatori, ma secondo me la gestione dell’ultima partita (Inter – Shakhtar n.d.r) è stata sbagliata. La qualità di cui hai bisogno in Italia da una scala da 1 a 10 è 7, mentre in Europa 9. Conte ha lo stesso approccio, schiera gli stessi uomini quello che in Serie A può andare bene, in Europa non basta.”

(Agenti Anonimi)