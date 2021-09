Condò: “Inter-Real e Liverpool-Milan, gare da 5 stelle. Blancos come… i gatti”

Le dichiarazioni del noto giornalista a Sky Sport in vista delle partite di domani in Champions League di nerazzurri e rossoneri

A Sky Sport, il noto giornalista sportivo Paolo Condò ha parlato così verso le partite di Champions League di domani delle milanesi: "Milan con il Liverpool e Inter con il Real Madrid? Sono due difficoltà a 5 stelle. Il Real ha sette vite come i gatti, giocare ad Anfield è sempre giocare ad Anfield. Il Milan mi ha convinto più dell’Inter, il modo in cui i rossoneri hanno giocato con la Lazio, l’ha presa per il collo e l’ha scossa. La Lazio aveva fatto 9 gol in due partite, col Milan è rimasta al palo. Ho visto Calabria, Leao e Tonali cresciuti tantissimi. Il lavoro di Pioli ormai si vede a occhio nudo, di Pioli e del club. Liverpool favorito sul Milan, ma i rossoneri se staranno in difesa sarà perché il Liverpool lo metterà sotto. Per filosofia, il Milan attaccherà anche ad Anfield”.