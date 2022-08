Condò: “Scudetto, la Roma ha le potenzialità per lottare. Sarebbe un fallimento se…”

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò analizza il mercato della Roma. Secondo il giornalista adesso i giallorossi possono e devono puntare allo scudetto. "Sotto l’ombrello della famiglia Friedkin, la più solida delle proprietà straniere identificabili in persone e non in fondi, José Mourinho si è infatti ricostruito l’immagine deturpata dalle ultime esperienze in Premier, chiuse con tre esoneri consecutivi. E com’è nella sua natura, non c’è stata soluzione di continuità fra il rilancio e le richieste: quante volte l’abbiamo visto scattare dopo un gol verso i suoi giocatori in festa, non per unirsi all’abbraccio ma per aggiornare le consegne tattiche individuali... L’ingaggio del più fedele dei suoi pretoriani, Matic, è stato un primo segnale di attenzione. La chiusura dell’operazione- Dybala ha comprato un posto al tavolo grande. Aggiungendo pure Wijnaldum, la Roma ha chiamato banco: è lì per giocare pesante, e possiede sia le carte che le fiches necessarie".