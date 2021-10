Condò: “Scamacca gioca 10 minuti: c’è qualcosa che non va. Mancini mi diceva…”

Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport sull'attaccante del Sassuolo, accostato anche all'Inter in chiave mercato

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così dei giovani attaccanti della Nazionale e in particolare di Gianluca Scamacca, accostato anche all’Inter: ”Scamacca, che è il nome su cui ero più convinto io in prospettiva e lo stesso Mancini mi aveva detto in qualche colloquio di nutrire grandi aspettative, beh, Gianluca non gioca mai praticamente. Gioca gli ultimi 10 minuti delle partite del Sassuolo, c’è qualcosa che non va evidentemente”, le sue parole.