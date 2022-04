Condò: “Scudetto tra Inter e Milan? Non mi stupirei di una cosa. I nerazzurri…”

Le parole del giornalista a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Paolo Condò ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Ormai è pleonastico considerare il Napoli in corsa per lo scudetto. Io vedo una situazione non molto diversa da quella che c'è in Inghilterra tra City e Liverpool. Non mi stupirei se Milan e Inter facessero punteggio pieno da qui alla fine. È questo il motivo per il quale considero l'Inter leggermente favorita. Inzaghi? Di partenza immaginavo difficoltà maggiori per lui. Se il calendario non avesse proposto tutte gare difficili a febbraio, oggi sarebbe un po' più avanti".