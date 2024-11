Condò: “Scudetto? L’Atalanta è dentro. Inter, il Venezia doveva costare meno energie”

Il risultato del Maradona non esclude il Napoli dalla lotta per lo scudetto. Include l’Atalanta, che ha passato a pieni voti l’esame di maturità dopo aver perso 3 delle prime 5 partite ed essersi rimessa in piedi con calma e determinazione. Non ci saranno dittature stavolta, nessuno vincerà il titolo con mesi di anticipo. L’anno scorso l’Inter era in testa a quota 28, due anni fa il Napoli ne aveva 29, oggi lo stesso Napoli guida la fila a 25 malgrado due sconfitte: per intenderci, un anno fa l’Inter perse per la seconda volta alla 35ª, due anni fa il Napoli di Spalletti alla 25ª.