Condò: “Scudetto? Juve, Inter e Milan si nascondono. Parla bene Spalletti”

Il giornalista ha parlato delle dichiarazioni dei tre allenatori delle big che non parlano di Scudetto, lo fa solo il tecnico del Napoli

In settimana abbiamo sentito Maurizio Arrivabene sostenere che l’obiettivo della Juve fosse un posto fra le prime quattro e gli ottavi di Champions, mentre qualche tempo fa Simone Inzaghi aveva assicurato che l’Inter a giugno gli avesse fatto le stesse richieste. Mah. È difficile credere che due club così strutturati, reduci uno da un ciclo straordinario e l’altro dalla conquista del titolo, fossero di bocca così buona. Stefano Pioli continua a rifiutare la parola scudetto, ma la sua è in tutta evidenza una scaramanzia: si maschera meno Luciano Spalletti, che ha capito fin dall’inizio quanto il Napoli abbia bisogno di ambizione e non di riduzione. È l’atteggiamento che preferiamo, perché la malintesa umiltà induce a pensare in piccolo, e in un contesto di debolezza come quello del nostro calcio è importante che chi detiene le risorse tecniche lo dichiari con orgoglio.