Condò: “Perché nessuno parla delle gare di Serie A da recuperare? Non capisco”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria della Roma con l’Atalanta e non solo: “La Roma con la vittoria di questa sera ha raggiunto l’Atalanta a 47 punti, ma la squadra di Gasperini ha una partita da recuperare ancora. Tra l’altro di questi recuperi nessuno parla, non capisco: chissà quando si giocheranno le gare...”, ha detto. Tra questi, c’è anche Bologna-Inter.