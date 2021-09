Condò: “Inter, mi aspettavo qualcosa di più. C’è un grande rimpianto nelle due partite”

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la situazione del Gruppo D di Champions League dopo Shakhtar-Inter e Real Madrid-Sheriff

"Il fatto che lo Sheriff sia andato a vincere in casa del Real Madrid, la squadra che promuove di più la Superlega, è significativo. Mi aspettavo qualcosa di più dalla manovra dell'Inter, ma lo Shakhtar è stato bravo a costringere i nerazzurri a difendere sempre a 5. Il rimpianto, per la squadra di Inzaghi, è aver costruito in due partite tantissime palle gol e non averne trasformata nemmeno una. Adesso è quasi costretta a fare sei punti contro la primatista del girone".