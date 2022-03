Condò: “Inter, Skriniar un pilastro: si inserisce in questa dinastia di centrali”

Il noto giornalista Paolo Condò: ha parlato così dell’Inter dopo l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò: ha parlato così dell’Inter dopo l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool “Skriniar a me piace sempre. Si inserisce in una dinastia di grandi difensori dell’Inter che parte da Ferri, passa per Materazzi e Samuel, arriva ora a Skriniar. Lui si arrabbia anche se prende gol sul 3-0, è un pilastro dell’Inter”.