Condò: “Spinta Dzeko su Milenkovic? Cose normali. Calcio sport di contatto”

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato delle polemiche arbitrali scaturite sul quarto gol dei nerazzurri. Queste le sue considerazioni: "C'è la spinta di Dzeko, ma non sono queste le cose arbitrali da sottolineare in questa partita. Semmai per il mancato rosso a Dimarco sul rigore concesso alla Fiorentina. E' per queste situazioni che definiamo il calcio uno sport di contatto, sono cose normali. E' successa una cosa simile anche sul gol di Jovic".