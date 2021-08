Condò: “Via il nome Suning da Appiano, è una questione di decenza. Serve la cessione”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport della situazione finanziaria dell'Inter e del futuro della proprietà Suning

"Non possiamo certo dire di non essere stati avvertiti di quello che sarebbe successo all'Inter. La stessa partenza di Conte non si giustificava con la sola cessione di Hakimi, per quanto molto importante essendo un gran giocatore e un punto cardine dello scudetto. È chiaro che ci sono ulteriori debiti da ripianare, c'è un buco pauroso, c'è la necessità che si arrivi nei tempi più brevi possibili alla cessione della società che quella degli Zhang mi sembra una strada completamente senza ritorno. Gradirei una mossa esclusivamente di immagine, ma la troverei molto giusta: quella di richiamare nuovamente solo Angelo Moratti il centro sportivo ella Pinetina e di togliere Suning perché è una cosa che andrebbe tolta per una questione di decenza".