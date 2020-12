Condò: “Importanti gli incroci di Milan e Inter. Il Verona è un impegno probante”

Paolo Condò su Skysport ha commentato il post gara della Juventus, ma gli hanno chiesto anche degli impegni delle due prime della classe, la partita con la Lazio per il Milan e il Verona per l’Inter. «Importante quei due incroci anche alla luce del risultato della Juve. Sono due impegni difficili. Anche i gialloblù che sono riusciti a strappare punti ai bianconeri, hanno battuto l’Atalanta, hanno perso immeritatamente contro il Sassuolo. Tralascio la Roma, con una vittoria a tavolino. È una piccola grande squadra e per i nerazzurri è un impegno molto probante».

(Fonte: Skysport)