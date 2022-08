Conference League – La Fiorentina resiste, 0-0 contro il Twente: i viola volano ai gironi

La Fiorentina resiste per 90' e passa il turno: lo 0-0 in Olanda contro il Twente basta per superare il turno eliminatorio

La Fiorentina resiste per 90' e passa il turno: lo 0-0 in Olanda contro il Twente basta per superare il turno eliminatorio e guadagnarsi l'accesso alla fase a gironi della Conference League. La compagine di Italiano ha chiuso in dieci per l'espulsione al 93' di Igor ma il forcing degli olandesi non basta.