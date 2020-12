Inter-Napoli, domani la vigilia con la conferenza stampa di Antonio Conte

Archiviata la vittoria con il Cagliari, l’Inter è chiamata ad un’altra prova di forza. Se vuole restare alta in classifica la squadra nerazzurra deve passare anche da gare come quella contro il Napoli. Sono scontri diretti che valgono tre punti e anche qualcosa di più. Antonio Conte lo sa bene e si è già messo a preparare la sfida contro gli uomini di Gattuso. Domani poi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida del 16 dicembre (20.45). Appuntamento con il mister alle 13.30 su Inter Tv o sulle piattaforme social e digitali del club nerazzurro. Ma, come sempre, le parole del tecnico saranno riportate testualmente nel live di FCINTER1908.IT.

(Fonte: inter.it)