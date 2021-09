Inter, c’è la conferma di Marotta: Onana pista concreta per la prossima estate

Il portiere camerunense, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe raccogliere l'eredità di Handanovic tra i pali della porta nerazzurra

Il futuro della porta dell'Inter potrebbe essere affidato ad Andre Onana : il portiere camerunense, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax, è un profilo che piace alla dirigenza nerazzurra, come ammesso ieri dall'ad Beppe Marotta: "Onana ? È un portiere interessante, ma noi abbiamo un signor portiere (Handanovic, ndr) e ce lo teniamo stretto. Sappiamo che il ds Ausilio è attivo coi suoi collaboratori nel monitorare le possibilità che il mercato offre, è la routine della direzione sportiva".

Così scrive Tuttosport: "L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta nel pre-partita a Dazn non ha dunque chiuso la porta al possibile arrivo a parametro zero del portiere camerunese dell'Ajax. Giocatore che l'Inter segue da tempo, cercato anche da altri club (Lione e Napoli in primis), e che i nerazzurri vorrebbero portare a Milano dal primo luglio prossimo per affiancarlo ad Handanovic, decisivo a Firenze, non esente da colpe ieri sera".