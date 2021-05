GdS – Confronto Conte-proprietà: premesse differenti rispetto a un anno fa

Conquistato lo scudetto numero 19, per l'Inter è ora tempo di pensare alla programmazione della prossima stagione

"Non si sbaglia nel pensare che le premesse che ci avvicinano al famoso incontro con presidente e dirigenti - non avverrà prima di due settimane, di sicuro dopo la risoluzione della questione societaria - siano completamente differenti da quelle di un anno fa. Il Conte di oggi è assai lontano da quel che aveva preceduto il vertice di Villa Bellini. Non nella voglia di vincere, però. Quando, giusto pochi giorni fa, il tecnico confessava di non avere voglia di ricominciare sempre daccapo, c’era chiaramente il riferimento alla possibilità remota di andare via, anche per godersi la gran mole di lavoro fatta fin qui con questo gruppo di giocatori e in questo ambiente. Ma in quelle parole c’era anche la volontà di non toccare l’asse portante di questa Inter".