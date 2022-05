Inter, congratulazioni a Lecce e Cremonese: “Bentornati, vi aspettiamo!”

Il club nerazzurro ha voluto fare i complimenti sui propri canali social a giallorossi e grigiorossi, promossi in Serie A

L'Inter, tramite i propri canali social, ha voluto fare i complimenti a Lecce e Cremonese, promosse in Serie A. Il primo è quello per i salentini: "Complimenti al Lecce per essere tornati nella massima serie! Vi aspettiamo a Milano la prossima stagione!".