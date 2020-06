CdS – Serie A, oggi il Consiglio di Lega: sul tavolo le date della nuova stagione e i contratti

La Serie A si riunisce oggi alle 17 per il Consiglio di Lega. Come riferisce Il Corriere dello Sport, sul tavolo ci saranno la fine del campionato Primavera, la data d’inizio della prossima stagione – che dovrà essere fissata per il 12 o il 19 settembre – e il prolungamento dei contratti dei calciatori. Al vaglio la bozza d’accordo tra Figc, Leghe, AIC e AIAC.

Perde quota l’ipotesi dei play off e play out: con la modifica della norma sulla quarantena, con il passaggio da 14 a 4 giorni e l’isolamento solamente per i positivi, la convinzione è che il campionato possa concludersi. I temi caldi restano i contratti e il ritorno degli spettatori allo stadio, mentre l’eventuale ‘post season‘ non è più considerato un tema da trattare a stretto giro.