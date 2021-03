Serie A, Consiglio di Lega d’urgenza: deciso all’unanimità che “Lazio-Torino si deve giocare”

L'Ansa annuncia l'esito del Consiglio di Lega convocato d'urgenza per discutere dei protocolli Covid e il caso Lazio-Torino

In Serie A tiene banco il caso relativo a Lazio-Torino , gara in programma oggi alle 18:30 allo Stadio Olimpico ma che non si disputerà a causa del blocco imposto dall'Asl alla formazione granata.

È del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente.