Inter, contatti con la Spal per Fares: niente accordo con la Lazio, tentativo concreto di Marotta

L’Inter continua a lavorare per arrivare a Mohamed Fares. Secondo quanto riferisce Alfredopedulla.com, in serata ci sono stati contatti tra il club nerazzurro e la Spal per il classe 1996

La Lazio resta in corsa ma non ha ancora trovato l’accordo: il club estense chiede 10 milioni di euro. L’Inter ci prova con un tentativo concreto, in attesa di novità sul fronte Emerson Palmieri: Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e preparano il colpo sulla corsia mancina.