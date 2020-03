Inter, nessun contatto tra Roma e Pellegrini per il rinnovo: in estate può arrivare a due condizioni

Nessun contatto tra Lorenzo Pellegrini e la Roma per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il calciatore di Cinecittà non avrebbe avanzato alcuna richiesta alla società giallorossa per prolungare l’accordo, che scadrà a giugno 2022.

Le vicende societarie, con il passaggio da Pallotta a Friedkin, e l’emergenza Coronavirus hanno rallentato l’operazione rinnovo. In realtà, nonostante la priorità, non c’è stata nessuna chiamata tra società ed entourage. L’Inter, insieme all’Everton, osservano la situazione e potrebbero andare all’assalto di Pellegrini in estate: con il sì del calciatori e un’offerta da 30 milioni, i nerazzurri potrebbero assicurarsi il centrocampista della Nazionale.