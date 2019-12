Conte, tre punti col Genoa per un altro record con l’Inter. E la storia dice… Scudetto

Contro il Genoa per un duplice obiettivo. L’Inter alle 18 scende in campo a San Siro alla ricerca di una vittoria che possa permettere ai nerazzurri di riprendersi il primato della classifica (da condividere con la Juventus) ma è anche l’occasione, per Conte, per prendersi un altro primato, come sottolinea il Corriere della Sera:

“L’Inter sfreccia, così tanto da poter eguagliare le più alte cariche della storia nerazzurra: Roberto Mancini e José Mourinho. Solo sotto la loro guida, nell’era dei tre punti, dopo le prime 17 giornate i nerazzurri hanno raggiunto quota 42: nel 2006-07, 2007-08 e nel 2008-09, tutti campionati terminati con lo scudetto“.