Inter, missione secondo posto: Conte ha scelto di abbassare i toni, ora servono risposte

OBIETTIVO SECONDO POSTO – “Scatta la missione secondo posto. Già perché, battendo il Torino, non solo l’Inter tornerebbe a superare l’Atalanta, ma aggancerebbe pure la Lazio, alle spalle della Juventus. E’ vero che ormai non c’è più tempo per riaccendere le ambizioni scudetto, ma, qualora il piazzamento dovesse essere confermato anche a fine campionato, verrebbe data evidenza concreta ai progressi. Ancora meglio se, al traguardo, il distacco rispetto alla prima della classe fosse contenuto al di sotto della doppia cifra“.

ABBASSARE I TONI – “Rispetto al dopo-Bologna, Conte ha scelto di abbassare i toni. Del resto, la sua sfuriata negli spogliatoi non aveva prodotto gli effetti sperati, come si è notato dall’approccio alla sfida del Bentegodi. Poi è vero che i nerazzurri avevano trovato il modo di reagire, ribaltando il risultato. E, infatti, il tecnico leccese ha raccontato di aver «detto ai ragazzi che ero molto soddisfatto per la prestazione contro il Verona». Ecco, da questo punto di vista, il Torino darà risposte anche sul fatto che la squadra e Conte proseguano a viaggiare sulla stessa lunghezza. Nelle ultime settimane, infatti, qualche cortocircuito c’è stato e solo il campo potrà cancellare quei dubbi“.