Cds – Conte-Agnelli, gli amici ora si odiano: i primi scricchiolii nel 2012. Tutto finito? Nel 2001…

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Roberto Perrone ripercorre le tappe che hanno portato allo scontro tra Conte e Andrea Agnelli

"VotAntonio è fumantino. Ma è democratico, si arrabbia a 360 gradi. Questo non è il suo primo scontro con la Juventus. Nel 2007, Madama, dopo aver conquistato la promozione in A con un 5-1 al suo Arezzo, si fa battere dallo Spezia, condannando il club toscano alla retrocessione. «Rispetto tanto i tifosi juventini ma ho poco rispetto per la squadra» dice lui. E’ la Juve della terra di mezzo, il reato di vilipendio è prescritto. Nel 2011, proprio come con Pirlo, è Agnelli in persona a puntare su Conte, scelta condivisa dagli altri dirigenti. I primi scricchiolii nel rapporto con Agnelli arrivano con la squalifica del 2012 (omessa denuncia). Conte la vive male: 1) si considera innocente e soffre; 2) come si è visto a Firenze pochi giorni fa, la vita nel box lo annienta e annienta chi gli sta vicino ; 3) ritiene che la società non lo abbia difeso al meglio".