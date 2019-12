GdS – Conte ha scelto Marcos Alonso: il Chelsea spara alto, l’Inter aspetta che…

“Antonio Conte vuole andare sul sicuro anche sulla fascia sinistra“. La Gazzetta dello Sport spiega come il tecnico salentino voglia puntare su un calciatore affidabile sulla sinistra per la seconda parte di stagione.

I nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter è sempre quello di Marcos Alonso, che Conte aveva già voluto nell’estate 2016 al Chelsea e ora ai margini del progetto Lampard. Lo spagnolo, fuori anche ieri nella sfida contro il Southampton, vuole cambiare aria.

“L’esterno mancino ha l’identikit perfetto per i progetti ambiziosi dell’Inter: conosce benissimo i metodi di Antonio, ha un curriculum di tutto rispetto in Serie A (58 presenze e 4 gol in maglia Fiorentina tra il 2013 e il 2016) e porterebbe in dote una qualità che manca tra i nerazzurri. Ovvero il feeling con i calci piazzati. L’Inter non segna su punizione diretta dalla stagione 2017-2018 (gol di Brozovic e Cancelo): Alonso con Conte a Londra ha segnato 14 gol e ben 4 da fermo. Insomma, un altro buon motivo per tenere le antenne alzate e aspettare che le pretese del Chelsea si abbassino“.

I Blues chiedono, infatti, una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro, mentre l’Inter non vorrebbe andare oltre i 20 con il prestito con diritto di riscatto.