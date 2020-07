CdS – Inter, azzerate le ambizioni scudetto: Conte costretto ad affrontare un problema ‘nuovo’

Ora l’Inter non può pensare al primo posto, ma al contrario tenere a distanza un’Atalanta arrivata a -1 dopo il successo a Cagliari. Per i nerazzurri arriva un’altra rimonta subita dopo quella contro il Sassuolo. Vittoria meritata per il Bologna, che approfitta della scarsa cinicità sottoporta e dell’incapacità di difendersi dell’Inter per portare a casa con merito la vittoria.

Per il Corriere dello Sport, con il k.o. di ieri, la squadra di Conte azzera tutte le ambizioni scudetto: ora il distacco dalla Juve è di 11 punti, mente l’Atalanta prepara il sorpasso. In nerazzurri rischiano, dunque, di arrivare quarti e prendere l’ultimo treno per la Champions League. Un problema che il tecnico leccese non ha mai dovuto affrontare ai tempi di Juventus e Chelsea, nemmeno alla sua prima stagione. Contro il Bologna, Conte ha fatto i conti con la ‘pazza Inter’: in superiorità numerica, prima Lautaro sbaglia il rigore e poi stanchezza, caldo e paura di non farcela hanno fatto il resto, con la rimonta dei felsinei e gli errori di mira di Gagliardini e Sanchez.