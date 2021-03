Ancelotti: “Scudetto? Spero vada al Milan. Ma temo che Conte non mi accontenterà”

L'allenatore ha parlato dei suo ex calciatori che oggi sono diventati suoi colleghi e ha detto la sua sulla lotta per il titolo

Da piccolo tifava Inter, ma la sua carriera lo spinge a fare ora il tifo per il Milan. Nella lotta scudetto Carlo Ancelotti si schiera a favore della squadra rossonera. Ma un dubbio poi gli viene: «Spero che lo scudetto lo vinca il Milan. Anche se sarà dura perché l'Inter viaggia molto forte. Ho il timore che il mio amico Conte non mi asseconderà in questo desiderio», ha sottolineato in un'intervista concessa a Skysport.