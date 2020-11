“Zhang tiene duro. “Conte l’ideale””. Recita così il titolo del box dedicato all’Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 28 novembre 2020. “L’assemblea dei soci certifica il passivo di 102 milioni. Tecnico blindato malgrado le delusioni”. La copertina, invece, è dedicata a Morata mentre in taglio alto spazio alla lettera di Platini per Maradona.