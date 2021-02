CorSera – Conte, salentino e fumantino dà da fare a Chiffi. Bonucci, do you remember Rizzoli?

“Ci vorrebbe la Var, al gong, per scovare immagini e setacciare labiali, in un finale movimentato. Agnelli che lascia la tribuna urlando qualcosa a Conte, l’allenatore nerazzurro che alza la testa, infilandosi nel tunnel, e dice a sua volta qualcosa. Mentre, uscendo all’intervallo, Conte aveva fatto un gestaccio verso la tribuna“. Il Corriere della Sera racconta così quanto successo all’Allianz Stadium tra Conte e la sua ex squadra. Il quarto uomo, come ha spiegato Conte subito dopo la partita, ha visto e sentito tutto. Sono stati diversi gli insulti arrivati all’allenatore dell’Inter dalla panchina avversaria. Altrimenti non si spiegherebbe il gestaccio. Ma alla fine dei conti ha vinto Pirlo e la sua Juve e in finale affronterà la vincente del duello Atalanta-Napoli.

Il giornale definisce Conte “salentino e fumantino” perché aveva cercato di urlare la propria opinione all’arbitro fin da subito. Prima per Lautaro caduto in area, poi per il giallo a Darmian. Il quarto uomo ha avuto da fare nel placarlo. “Dalla parte opposta si era alzata la voce di Bonucci, verso la panchina dell’Inter: «Devi rispettare l’arbitro». Detto da uno che più di una volta s’è confrontato a muso duro con gli stessi arbitri — do you remember con Rizzoli, in un derby? — suonava vagamente comico. Dopodiché, ogni chiacchiera è ammessa e comprensibile, in stato di trance agonistica“, conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Corriere della Sera)