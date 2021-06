La Stampa – Buonuscita a Conte riaccende il dibattito sull’esonero. Club pronti a…

Basta esoneri pagati. I club di A si muovono e intendono chiedere alla Figc di rendere il sistema più simile a quello dei tornei stranieri

Basta esoneri pagati. I club di Serie A si muovono e intendono chiedere alla Figc di rendere il sistema più simile a quello dei tornei stranieri. Come riporta la Stampa, la buonuscita di 7,5 milioni concessa dall’Inter ad Antonio Conte ha riacceso il dibattito. "Sono in tanti a chiedersi perché un club debba corrispondere una buonuscita elevatissima a un allenatore che decide di lasciare l’incarico non essendo più convinto del progetto proprietario".