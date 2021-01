SM – Inter, 3 cambi col Milan: l’idea di Conte. BC Partner, a breve l’offerta: ritirata di Suning

Poche ore al ‘Derby della Madonnina’ tra Inter e Milan. I nerazzurri, reduci dal pari a reti inviolate sul campo dell’Udinese, vanno a caccia del successo per conquistare un posto in semifinale e aprire la crisi dei ‘cugini’, che si presentano alla stracittadina dopo il pesante ko in campionato con lo 0-3 in casa contro l’Atalanta.

Sport Mediaset annuncia le possibili scelte di Conte: “Il tecnico approccia alla sfida con quel nervosismo costante che lo accompagna da quando ha messo piede ad Appiano Gentile. Vorrebbe rinforzare la squadra ma non si può: la società ha parlato chiaro. Il 36% di turnover dimostra come la priorità scudetto, nonostante l’importanza della Coppa Italia e le conseguenze che il risultato di stasera avrà nella corsa scudetto. Conte rinuncia ad Hakimi, Lautaro e Bastoni, arrivati a riserva dopo la partita di Udine. La panchina, che sembra lunga ad inizio stagione, si sta rilevando corta, con Kolarov chiamato al riscatto dopo gli errori nel derby di campionato, che insieme al Covid lo avevano fatto sparire dai radar. Cambiano le fasce con Darmian e Perisic, mentre Sanchez avrà la possibilità di farsi perdonarsi dopo l’errore su rigore a Genova con la Sampdoria“.

Si parla anche della questione societaria: “Il 31.05% LionRock andrà a BC Partners, per poi acquistare gradualmente l’intero pacchetto azionario. Il fondo con sede a Londra, che avrà come consulente nella trattativa la società ‘Tifosy’ di Gianluca Vialli, terminata la due diligence, è pronto all’offerta per iniziare a subentrare alla famiglia Zhang, sempre più vicina a una ritirata clamorosa”.