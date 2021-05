In Spagna – Real-Conte? “È l’uomo ideale. E Perez lo ha scelto perché…”

L'ex allenatore nerazzurro considerato uomo capace di risollevare le sorti dei club in difficoltà: "Come al Chelsea e all'Inter"

In Spagna candidano Conte per la panchina del Real Madrid. Come quell'abbraccio tra Materazzi e Mourinho, la storia potrebbe ripetersi. Niente abbracci ma la squadra che poi spiega l'addio sarebbe la stessa. Nell'ambiente attorno al club madridista si sussurra che il tecnico nerazzurro possa essere l'uomo ideale. "Le squadre di Conte sudano, corrono e crescono velocemente. Ma il loro ciclo di solito ha una scadenza rigorosa spesso caratterizzata da addii contrastanti. Quello che gli viene riconosciuto nella sua carriera è la capacità di risollevare situazioni difficili. Lo ha fatto con Chelsea e Inter. Lavora bene con la rosa che ha, adatta i suoi giocatori alla sua idea e vuole sempre che diano il meglio di sé. Si fida dei giovani e darebbe più valore a tutti i giovani acquisti che il club ha fatto nell'ultimo periodo", si legge sul sito tematico Defensa Central.

Viene spiegato che possono ancora succedere tante cose, ma Conte viene considerato l'allenatore ideale per la squadra spagnola. "La situazione non è delle migliori, serve un cambiamento radicale e lui lo è. È un allenatore che lavora duro e pretende molto dai suoi giocatori. Fa anche i doppi turni di lavoro e vuole sempre tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Florentino Perez conosce bene la situazione e ha scelto Conte perché sa che è lui l'allenatore più qualificato per sollevare le sorti del Real". In Spagna hanno pochi dubbi sul tecnico italiano. Come a Milano del resto.