Compagnoni: “Conte e Capello non si amano particolarmente. L’intenzione dell’Inter…”

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha analizzato gli ultimi temi del momento. Il collega ha parlato anche della discussione tra Conte e Capello dopo Napoli-Inter: “Non so esattamente cosa sia successo perché non ho seguito con attenzione la discussione tra Conte e Capello, Capello ha sottolineato che l’Inter quando riparte con Lukaku e Martinez è devastante, ma ha ragione anche Conte perché soprattutto in casa l’intenzione è quella di fare la partita. Magari non si amano particolarmente”.