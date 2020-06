Federico Balzaretti, ex terzino di Palermo, Roma e della Nazionale, ha parlato del suo ex compagno ai tempi del club rosanero Edinson Cavani ai microfoni di DAZN: “All’Inter di Conte vedo in maniera meravigliosa Cavani. Un po’ perché rivedo in lui molto di quello che potrebbe essere il suo allenatore. Ha l’animo, la grinta e il fuoco che ha Conte per cui a livello caratteriale sono due persone che hanno voglia di vincere. Non ci sono dubbi che si troverebbero subito“.