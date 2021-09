Conte: “Champions? Psg, Bayern e il Chelsea di Lukaku favorite. Noi allenatori…”

Le parole dell'ex allenatore nerazzurro in collegamento con Sky Sport da Liverpool

Antonio Conte, in collegamento da Liverpool con Sky, ha parlato anche di Inter-Real Madrid. Queste le sue considerazioni "Milan-Liverpool? Sono due squadre in salute, giocare qui poi è fantastico. Dà un'adrenalina unica. Kante? Sicuramente servirebbe. Noi spesso e volentieri ci lamentiamo della mancanza di giocatori, soprattutto di qualità, mentre in questo caso l'allenatore ha tantissime scelte e un bel problema da risolvere. La parola fondamentale è equilibrio: giocatori come Neymar, Messi e Mbappé devono sicuramente giocare, ma occupando chiaramente determinati spazi per cercare anche di poter duettare. Pochettino dovrà trovare un sistema che possa garantire in fase di non possesso un minimo di sicurezza. E' una delle favorite, per vincere la Champions bisogna avere questo tipo di calciatori. Ci sono anche squadre come City, Bayern, il Chelsea con Lukaku".