Stringara: “Inter, con Conte nessun salto di qualità: rispetto al Chelsea non ha uno come…”

Paolo Stringara, ex calciatore dell’Inter, ha analizzato la sconfitta della formazione nerazzurra contro il Bologna ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Il salto che tutti si aspettavano con Conte non c’è stato. Nella prima mezz’ora il Bologna aveva giocato malissimo, con un centrocampo inesistente. Poi la squadra è venuta fuori sfruttando anche il calo dell’Inter. I nerazzurri non riescono mai ad accelerare, servirebbe qualche azione in velocità e manca un giocatore in grado di cambiare la partita. Al Chelsea Conte aveva Hazard, qui non c’è...”. Sulla possibilità di perdere il terzo posto: “Non saprei, ma credo che la Lazio possa crollare mentalmente“.