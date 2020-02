CorSera – Quel ciao di Conte su Agnelli, ecco perché. Con la Juve finita male due volte

Antonio Conte non ha voluto parlare delle parole di Agnelli ai microfoni di Skysport dopo la partita contro il Ludogorets. Le scintille le ha fatte ripartire Agnelli quando in settimana, a Radio24, ha detto: «Noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo». Facendo così capire che era stato l’ex ct a pensare di tornare sulla panchina della Juve e non la Juve a pensare a lui. Il tecnico nerazzurro ha chiuso con un ciao alla domanda sulle parole del presidente bianconero, non si è voluto esprimere.

Il rapporto con i bianconeri non si è chiuso bene, sia quando faceva il calciatore, sia quando poi è tornato a Torino ad allenare. “Da giocatore è stato messo di fronte a un rinnovo al ribasso da parte di Moggi. Ha salutato e si è organizzato la partita d’addio a calcetto, con i tifosi. Da allenatore è stato cacciato dopo l’ennesima sfuriata per il mercato, un paio di mesi dopo aver detto che «non si può entrare con 10 euro in un ristorante da 100»”, scrive il Corriere della Sera.

(Fonte: Corriere della Sera)