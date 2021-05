Repubblica – Conte, come funziona la clausola anti-Serie A. Ipotesi Tottenham

L'ormai ex tecnico dell'Inter non potrà allenare in Italia nella prossima stagione: le opzioni per il suo futuro

Fabio Alampi

Antonio Conte non è più l'allenatore del'Inter. Repubblica spiega i dettagli dell'accordo sulla separazione: "Conte, costato così 55 milioni in due anni, si è impegnato a non sedere su un’altra panchina di A per la prossima stagione. Nel caso lo facesse — tecnicamente non gli viene impedito — l’accordo sulla buonuscita andrebbe rivisto. [...] Quanto al futuro di Conte, anche lui aspettava le decisioni di Zizou a Madrid, ma la pista più calda è quella che porta al Tottenham, finalista in Champions due anni fa e oggi in totale ristrutturazione, dopo la cacciata di Mourinho un mese fa. Arrivati settimi in Premier, gli Spurs potrebbero essere una sfida gradita all’ex ct che però dovrebbe giocare la nuova Conference League".