Sky – Coppa Italia, Inter delusa. Clima pesante a Torino: per Conte era proprio contro lui

L'allenatore nerazzurro aveva dato le giuste motivazioni ai suoi che non hanno demeritato ma sono stati eliminati

La delusione è tanta. L'ambiente nerazzurro dovrà dimostrare di aver dimenticato quanto successo con la Juventus nella partita la Lazio. Ma l'eliminazione dalla Coppa Italia non è stata ancora digerita: "C'è delusione - ha spiegato Andrea Paventi a Skysport - anche perché quando arrivi in semifinale ce l'hai lì a portata di mano la possibilità di vincere un trofeo. E l'Inter per tradizione e blasone punta sempre al trofeo. Poi c'erano anche delle motivazioni legate alla partita contro la Juventus. E i nerazzurri non hanno demeritato complessivamente nei due incontri contro i bianconeri. La squadra nerazzurra ha pagato le sue ingenuità, ha sbagliato dei gol, ma non si è ridimensionata rispetto alla gara di campionato nella quale aveva dominato. La Juventus ha mostrato cattiveria, cinismo, ferocia nei momenti giusti. È riuscita a schermare l'Inter nella partita di ritorno. Ma la delusione dell'ambiente nerazzurro c'è ed è forte".