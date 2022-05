Il Giornale – Conte non aveva compreso quanto quest’Inter fosse competitiva. Un po’ come…

Una scelta sicuramente remunerativa dal punto di vista economico, ma che forse, almeno dal punto di vista tecnico, non ha pagato

"Ce n’è abbastanza per fare girare la testa e abbandonarsi a proclami che sottolineano la differenza con le aspettative del club («mi avevano chiesto un posto in Champions»), evidentemente scosso la scorsa estate dall’addio a pagamento di Antonio Conte, che incassò più di 7 milioni per rescindere il contratto, al punto da non comprendere che nonostante tutto l’Inter poteva continuare a correre per il primo posto. Un po’ come la vecchia e trita storia del ristorante da 100 euro… E invece sono arrivate 2 Coppe e l’onorevole uscita dagli ottavi di Champions, contro il prossimo finalista Liverpool".