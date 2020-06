Inter, Conte vota per la conferma di Sanchez: contatti in corso con il Manchester United

Se fino a poche settimane fa il destino di Alexis Sanchez sembrava già definito, con il ritorno del cileno al Manchester United al termine della stagione, le parole di Piero Ausilio hanno aperto a un’ulteriore conferma a Milano dell’attaccante. Secondo Tuttosport, anche Antonio Conte avrebbe chiesto la permanenza in nerazzurro dell’ex Udinese:

“L’Inter sta perfezionando l’accordo per prolungare fino al 30 agosto il prestito dal Manchester United ma, parallelamente, sta studiando con gli inglesi una formula per tenere il cileno per un’altra stagione. La sua vicenda corre parallela al destino di Lautaro perché Conte lo reputa il profilo ideale per alternarsi a Lukaku e al suo prossimo partner“.