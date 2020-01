Repubblica – Conte si offende, ma ieri ha giocato in contropiede. Ricordate cosa diceva Mou?

Nell’analizzare la partita disputata ieri dall’Inter contro l’Atalanta a San Siro, l’edizione odierna di Repubblica torna sul dibattito tra Antonio Conte e Fabio Capello dopo Napoli-Inter. E lo fa scrivendo:

“Quando Fabio Capello gli dice che la sua Inter gioca in contropiede, Conte si offende. Eppure contro l’Atalanta ha fatto proprio questo: coprirsi e cercare di ripartire. Contro l’Atalanta a San Siro si è coperto anche il City di Guardiola. Giocava così Trapattoni. Giocava spesso così anche Mourinho, convinto che ‘il calcio moderno si basa sul pressing, ma se la lasci la palla agli avversari, non hanno niente da pressare’. Eppure a Conte, che ha il terzo attacco del campionato, l’etichetta del difensivista non piace. Lo fa innervosire, come le reprimende degli arbitri: come già a Napoli, si è fatto ammonire per eccesso di proteste. Nel balletto dei complimenti reciproci, alla vigilia della partita, quello che Conte e Gasperini si sono dimenticati di dirsi è che in Serie A contro la vecchia volpe di Grugliasco l’ex ct non ha mai perso. Se ieri non è stata la prima volta, è anche per responsabilità dell’arbitro Rocchi“.

(Fonte: Repubblica)