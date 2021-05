Conte: “Io credente. All’oratorio di Lecce c’era un campo: ma c’era un problema”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Quando ero bambino frequentavo la parrocchia Sant'Antonio a Lecce e c'era un campetto scassato che per noi era San Siro"

"Sono credente, ho fatto un percorso intenso: ma prima era più di interesse. Quando ero bambino frequentavo la parrocchia Sant'Antonio a Lecce e c'era un campetto scassato che per noi era San Siro. Ma c'era un problema: ma se non eri chirichietto e non andavi a catechismo, non potevi giocare. Antistress? A casa ho un flipper, ogni tanto mi scarico: è antistress". Questa un'anticipazione dell'intervista realizzata da Diletta Leotta ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter, per DAZN. L'allenatore ha parlato della sua fede svelando un divertente retroscena della sua infanzia.