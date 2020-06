Teotino: “Conte, critiche ingiustificate. Inter, non cedere Lautaro a meno della clausola”

Gianfranco Teotino, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la prestazione dell’Inter al San Paolo: “Conte? Critiche ingiustificate perchè l’Inter ha giocato un buon primo tempo e meritava di più, però l’eliminazione non è discutibile. L’unico problema è che nel momento in cui si deve vedere il salto di qualità, l’Inter non va. Lautaro? L’Inter deve cercare di non cederlo se non alla cifra dei 110 milioni. Gabriel Jesus? Potrebbe essere un rimpiazzo all’altezza anche se dubito che il City possa privarsene. Inter? Ho visto un gioco interessante a Napoli, ha solo avuto un po’ di sbandamento dopo il gol del pareggio. Ha pagato un po’ fisicamente gli sforzi del gioco aggressivo con cui inizia sempre contro squadre importanti“.