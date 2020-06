Carragher: “Conte è stato l’unico in grado di far sembrare David Luiz un buon calciatore”

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, dagli studi di Sky Sports ha duramente criticato David Luiz, difensore dell’Arsenal, protagonista di una prestazione da incubo mercoledì sera contro il Manchester City:

“Come ho detto prima, non può esserci futuro per David Luiz all’Arsenal. La gente continua a dire che ha esperienza, ma l’esperienza è una delle virtù più sopravvalutate. Indipendentemente dall’età, quello che conta è la qualità, e David Luiz non è abbastanza bravo per l’Arsenal. Sarei molto preoccupato se Arteta stesse pensando di regalargli un’altra stagione all’Arsenal. L’unico allenatore che è riuscito a far sembrare David Luiz un buon giocatore è stato Antonio Conte: con la difesa a tre ha disputato la sua miglior stagione. Per molte altre ragioni non è riuscito a ripetersi con altri allenatori“.