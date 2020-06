TS – Inter, due recuperi in vista del Napoli: Sensi-Eriksen, Conte ha deciso. Resta un solo dubbio

Dubbi in difesa per Antonio Conte in vista della trasferta di Napoli contro la squadra di Gattuso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’allenatore leccese studia la formazione per provare a ribaltare il risultato dopo lo 0-1 dell’andata e conquistare un posto in finale.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il tecnico dell’Inter ha recuperato De Vrij e Bastoni e dovrebbe affidarsi a loro. A completare il trio di difesa Skriniar, anche se Ranocchia e D’Ambrosio scalpitano.

A centrocampo Eriksen ha scavalcato Sensi, mentre resta da decidere chi giocherà a destra tra Moses e Candreva. Dall’altra parte spazio Young, mentre in avanti i soliti due, Lukaku e Lautaro Martinez.