Del Piero: “Ecco cosa possono aspettarsi da Conte i tifosi del Tottenham”

L'ex giocatore ha parlato del suo ex compagno e si è riferito alla sua nuova esperienza in Premier League dopo la vittoria dello scudetto con l'Inter

In uno speciale di Skysport dedicato al calciomercato, Gianluca Di Marzio ha intervistato Alessandro Del Piero . All'ex capitano della Juventus ha chiesto cosa devono aspettarsi i tifosi del Tottenham rispetto all'avvento di Conte sulla loro panchina.

«Possono aspettarsi quanto accaduto con il Chelsea sia come comportamento che come personalità dentro e fuori dal campo. Una grande persona che conosciamo molto bene», l'elogio dell'ex attaccante nei confronti dell'ex compagno bianconero, nonché ex allenatore dell'Inter.