Conte: “Per me è difficile parlare di quarto posto, sono abituato a giocare per…”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico nerazzurro al termine di Tottenham-Wolverhampton

Gianni Pampinella

Contro il Wolverhampton è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato per il Tottenham. Gli Spurs inseguono un posto Champions che non sembra poi molto lontano. "Per me è molto difficile parlare di quarto posto, perché sono abituato a giocare per altri obiettivi", dice Antonio Conte al termine della gara.

"Dopo la partita contro il Southampton ho detto che questo fa parte del processo, ma sappiamo benissimo che non è facile iniziare la partita in questo modo, perché quando vai sotto 2-0 non è semplice e non c'è niente da fare. Abbiamo creato occasioni. Ma alla fine si parla di un'altra sconfitta e dobbiamo continuare a lavorare e sapere che per noi non sarà facile".

"Vi dico dal mio arrivo che dobbiamo lottare in ogni partita, dopo tre settimane sono stato molto chiaro sulla mia opinione e dobbiamo continuare a lavorare. C'è tanto lavoro da fare ma non è semplice perché l'ambiente è abituato a giocare in Champions, Europa League, ma forse tutti devono rendersi conto che qualcosa è cambiato e bisogna provare a lavorare per costruire di nuovo e questo lo dobbiamo sapere. Sto cercando con i miei giocatori di fare di tutto per migliorare la situazione ma l'ambiente deve capire qual è la nostra posizione in questo momento. Quando perdi due partite di fila in casa e una in precedenza contro il Chelsea, per una squadra che vuole lottare per la Champions è impossibile".

(Bein Sports/Sportsmole)