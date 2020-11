Di Caro: “All’Inter manca un tassello. Conte l’avrebbe preferito a 4-5 giocatori in rosa”

Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della squadra di Conte e ha risposto a Biasin che parlava di un po’ di distrazione da parte dell’allenatore. «Conte lo vedo sempre sul pezzo e controlla pure i ciuffi d’erba. Se c’è qualcuno distratto forse sono i giocatori. L’Inter non è ancora perfetta manca qualche tassello e ci sono alcuni giocatori di troppo. Il mister avrebbe rinunciato volentieri a cinque-sei giocatori dell’attuale rosa per averne uno solo che gli serviva. È una squadra di mezze punte e trequartisti ma non ha nessuno che gli consente di avere copertura. Non a caso l’Inter prende tanti gol. Non c’è filtro a centrocampo e deve mettere Gagliardini per avere un filtro e lui non è certo il non plus ultra. Tanti giocatori dovrebbero rendere di più, ma non è una squadra ideale per l’allenatore», ha sottolineato.

(Fonte: tiki Taka)